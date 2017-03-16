Альбом с личными фотографиями Гитлера продали на аукционе за $41 тысяч
16 марта 2017 - 14:38 AMT
PanARMENIAN.Net - В Великобритании на аукционе продали фотоальбом с личными фотографиями Адольфа Гитлера.
Фотоальбом приобрел анонимный покупатель за $41 тыс, передает РБК со ссылкой на New York Times.
Альбом с фотографиями был обнаружен в 1945 году советским солдатом в спальне Евы Браун в бункере Гитлера. Затем он был передан британскому фотографу Эдварду Дину и диктору Ричарду Димблби.
По словам владельца аукционного дома Мэтью Трэдвена, неясно кто именно делал фотографии, собранные в альбоме. На них запечатлен Гитлер в компании Йозефа Геббельса, Германа Геринга и Генриха Гиммлера. На одной из фотографий Гитлер изображен читающим на веранде.
Оценочная стоимость фотоальбома составляла более $18 тыс.
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