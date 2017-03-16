В США стартовала масштабная кампания по информированию о Геноциде армян
16 марта 2017 - 14:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Ежегодная кампания организации Peace of Art’s по информированию о Геноциде армян стартовала в американском штате Массачусетс.
В рамках кампании, начиная с 10 марта по 30 апреля 2017 года, в память о жертвах Геноцида армян 1915 года в ряде городов Массачусетса установлены информационные баннеры.
Таким образом, Peace of Art’s обращается к мировому сообществу с призывом признать Геноцид армян в Османской империи.
«Апрель 2017 года - месяц памяти Холокоста и всех геноцидов в мире. В связи с этим мы призываем Турцию признать Геноцид армян, почтив память невинных жертв всех геноцидов», - сказал председатель организации Даниэль Варуджан Хеджинян, передает «Новости-Армения» со ссылкой на asbarez.com.
По его словам, рекламные щиты отражают исторический момент, когда Его Святейшество Гарегин II вместе с Папой Франциском от имени армянской и католической общин выпустили голубей, взлетевших к горе Арарат, направив таким образом Турции послание мира.
Каждый год, начиная с 1996 года, Хеджинян инициирует установку памятных баннеров о Геноциде армян.
Peace of Art с 2003 году является спонсором памятных рекламных щитов о Геноциде армян, а в 2015 году организация запустила свою кампанию «100 рекламных щитов за 100 лет Геноцида» в США и Канаде в знак признания жертв не только Геноцида армян, но и всех геноцидов .
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