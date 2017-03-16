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Министр экономразвития РА: Уставной капитал армяно-российского инвестфонда превысит $100 млн

Министр экономразвития РА: Уставной капитал армяно-российского инвестфонда превысит $100 млн
16 марта 2017 - 15:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Уставной капитал Армяно-российского инвестфонда превысит $100 млн. Об этом сообщил в правительстве министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян.

Российский фонд прямых инвестиций и универсальная кредитная организация «Инвестиции МСБ» подписали 14-го марта соглашение о создании Армяно-российского инвестиционного фонда. Соглашение было подписано в рамках визита в Россию президента Армении Сержа Саргсяна. В соответствии с документом, стороны намерены разработать программы, имеющие инвестиционную привлекательность, способствуя углублению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами, а также интеграции Армении в Евразийское экономическое пространство.

«Российская сторона на начальной стадии пообещала вложить $50 млн. в уставной капитал фонда, столько же мы добавим с нашей стороны, после чего эти средства в зависимости от инвестиционных проектов будут увеличены», - сказал Караян, передает АРКА.

При этом он отметил, что уже начался процесс формирования системы, в частности, меморандумом предусмотрено создание совместного инвестиционного фонда и инвестиционной площадки.

По словам министра, те программы, которые армянская сторона представит российским инвесторам до создания фонда, могут быть профинансированы посредством этой площадки.

Проект создания армяно-российского инвестиционного фонда был представлен в конце января 2017 года. Его деятельность будет направлена на финансирование отраслей, способных обеспечить рост товарооборота между странами, импортозамещение, развитие промышленной кооперации.

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АРКА: Уставной капитал Армяно-российского инвестфонда превысит $100 млн. – министр
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