Королева Великобритании подписала закон о запуске Brexit
16 марта 2017 - 17:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Королева Великобритании Елизавета II подписала закон о запуске процедуры по выходу страны из Европейского Союза. Глава британского государства 16 марта одобрила закон о Brexit после того как он был утвержден обеими палатами парламента три дня назад. Об этом сообщил спикер Палаты общин Джон Беркоу, пишет Deutsche Welle.
Таким образом закон о начале процедуры Brexit официально вступил в силу. Теперь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сможет обратиться к Брюсселю с официальным заявлением о выходе страны из состава сообщества на основании 50-й статьи Лиссабонского договора.
Как ожидается, это произойдет до конца марта. Британские СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщили, что запрос о Brexit будет сделан после юбилейного 25-го саммита ЕС, который пройдет в Риме 25 марта.
Ранее палата лордов приняла в исходном виде законопроект, дающий правительству право начать процесс выхода Великобритании из Европейского союза. Лаконичный законопроект позволяет (хотя формально не обязывает) премьер-министру уведомить Евросоюз о намерении Соединенного Королевства выйти из состава ЕС, за что высказалось большинство британских избирателей на референдуме в июне 2016 года.
Правительство внесло законопроект в парламент в конце января и настаивало на том, что он должен быть принят в неизменном виде. Нижняя палата одобрила предложение правительства, однако палата лордов, в которой у правительства нет большинства, в начале марта внесла в законопроект две поправки.
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