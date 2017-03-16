Королева Великобритании подписала закон о запуске Brexit

PanARMENIAN.Net - Королева Великобритании Елизавета II подписала закон о запуске процедуры по выходу страны из Европейского Союза. Глава британского государства 16 марта одобрила закон о Brexit после того как он был утвержден обеими палатами парламента три дня назад. Об этом сообщил спикер Палаты общин Джон Беркоу, пишет Deutsche Welle.

Таким образом закон о начале процедуры Brexit официально вступил в силу. Теперь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сможет обратиться к Брюсселю с официальным заявлением о выходе страны из состава сообщества на основании 50-й статьи Лиссабонского договора.

Как ожидается, это произойдет до конца марта. Британские СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщили, что запрос о Brexit будет сделан после юбилейного 25-го саммита ЕС, который пройдет в Риме 25 марта.

Ранее палата лордов приняла в исходном виде законопроект, дающий правительству право начать процесс выхода Великобритании из Европейского союза. Лаконичный законопроект позволяет (хотя формально не обязывает) премьер-министру уведомить Евросоюз о намерении Соединенного Королевства выйти из состава ЕС, за что высказалось большинство британских избирателей на референдуме в июне 2016 года.

Правительство внесло законопроект в парламент в конце января и настаивало на том, что он должен быть принят в неизменном виде. Нижняя палата одобрила предложение правительства, однако палата лордов, в которой у правительства нет большинства, в начале марта внесла в законопроект две поправки.