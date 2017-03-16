Ереван в десятке популярных туристических направлений россиян на майские праздники
16 марта 2017 - 16:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Столица Армении Ереван входит в первую десятку популярных туристических направлений россиян на майские праздники. Сервис поиска отелей RoomGuru.ru определил самые популярные направления для путешествий и отдыха на майские праздники.
Рейтинг основан на данных бронирования отелей и апартаментов для проживания с 29 апреля по 10 мая 2017 года.
Ереван занимает восьмое место по популярности у туристов на майские праздничные выходные. По данным сервиса, в городе туристы бронируют проживание на майские праздники в среднем на 3.5 ночи и потратят 75 долларов в сутки.
Первая десятка городов, популярных у россиян для путешествий на майские праздники выглядит следующим образом: Минск, Прага, Барселона, Баку, Вена, Тбилиси, Будапешт, Ереван, Таллин и Рига.
Ранее британская известная международная поисковая система Momondo включила Ереван в список бюджетных турнаправлений 2017 года.В списке выделены города для каждого месяца года. Так, эксперты поисковика считают, что лучшим месяцем для посещения Еревана является июнь.
RoomGuru.ru - это российский сайт сервиса HotelsCombined.com, признанный самым лучшим в мире поисковиком по отелям последние четыре года по данным премии World Travel Awards.
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