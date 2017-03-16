Доставивший хлеб «Сасна црер» Артур Саркисян скончался

PanARMENIAN.Net - Доставивший хлеб вооруженной группе «Сасна црер» (Неистовые из Сасуна) Артур Саркисян скончался. Об этом сообщили в медицинском центре «Армения».

Артур Саркисян содержался в УИУ «Больница для осужденных», где 25 дней вел голодовку. 6 марта Артур Саркисян под поручительство депутатов был освобожден и переведен в медцентр«Армения».

В июле 2016 года, во время захвата «Неистовыми из Сасуна» (Сасна црер) полка ППС в Ереване, Артур Саркисян прорвал полицейский кордон и доставил еду членам группы. После того, как его шаг получил известность, Саркисян получил любовь сторонников группы и прозвище «Хлеб приносящий». Артур был арестован вместе с членами группы и освобожден 31 декабря по состоянию здоровья, однако позже его вновь арестовали, обвинив в нарушении правил изменения меры пресечения.