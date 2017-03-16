Взрыв в офисе МВФ в Париже: Есть пострадавший

PanARMENIAN.Net - В офисе Международного валютного фонда (МВФ) в Париже произошел взрыв. Он произошел, когда один из сотрудников попытался вскрыть конверт, который доставила почтовая служба. Один человек пострадал, пишет ТАСС со ссылкой на BFM TV.

Пострадавшая сотрудница распечатала сверток неизвестного происхождения, содержавший взрывчатку. У нее повреждены лицо и руки, о степени тяжести ранений пока ничего не известно.

Известно, что никаких требований или лозунгов на взорвавшейся упаковке не было. В настоящий момент на месте происшествия работают полицейские и криминалисты.

По данным BBC, «устройство» послала в офис МВФ крайне левая греческая группировка.

Официально не установлено пока никакой связи со схожим инцидентом, который произошел в здании Минфина ФРГ, где на имя главы ведомства Вольфганга Шойбле поступил пакет со взрывчатым веществом.

Посылка была отправлена из Афин, в качестве отправителя значился греческий депутат Спиридон-Адонис Георгиадис, который всякую причастность к ее отправке отрицает.Посылка-бомба поступила в минфин 15 марта. Полиция сразу эвакуировала людей из офиса и вывезла взрывчатку в безопасное место.