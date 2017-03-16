Президент Карабаха наградил военнослужащих, отразивших 25 февраля атаку Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Арцахские (карабахские – ред.) военнослужащие, 25 февраля отразившие наступательные действия ВС Азербайджана получили награды от президента Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Арцаха.

Министр обороны НКР, командующий Армией обороны НКР, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян посетил дислоцированные в юго-восточном направлении опорные пункты и на месте вручил награды президента НКР (Бако Саакяна – ред.) военнослужащим, которые отличились в ходе нейтрализации наступательных действий Азербайджана 25 февраля.

Отмечается, что выразив благодарность за отличную службу и поздравив военнослужащих в связи с наградой, Мнацаканян призвал не терять бдительность и всегда быть готовым к пресечению дальнейших провокаций противника (Азербайджана – ред.).

Ситуация на линии соприкосновения карабахско-азербайджнских ВС обострилась 25 февраля: около 03:00 и 04:00 (по ереванскому времени) Азербайджан на юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения карабахско- азербайджанских, используя соответствующие установки разминирования и спецсредства, предприняли попытку нападения.Передовые подразделения Армии обороны Арцаха, также благодаря устройствам наблюдения, по обоим направлениям своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник был отброшен на исходные позиции, неся потери. В результате ответных действий Азербайджан понес потери убитыми и как минимум двумя ранеными. У Армении потерь не было. В соответствии с договоренностью, достигнутой между сторонами при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 27 февраля в 17:00 по ереванскому времени при участии Международного комитета Красного креста и полевых помощников личного представителя действующего председателя ОБСЕ был завершен процесс эвакуации тел азербайджанских диверсантов из нейтральной зоны.