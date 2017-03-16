Создатели «Игры престолов» назвали самый неудачный эпизод и дорогую сцену смерти в сериале

PanARMENIAN.Net - Создатели популярного сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс в рамках ежегодного фестиваля South by Southwest (SXSW) в Техасе, в частности, признались, какую сцену сериала считают самой неудачной за всю историю шоу.

По мнению Бениоффа и Уайсса их детище стало бы чуть лучше без одного момента из первой серии первого сезона - Winter Is Coming, пишет RG.

«В пилотном эпизоде есть сцена, которой мы до сих пор стыдимся, - возможно, самая неловкая в сериале. Это та, где Роба Старка, Джона Сноу и Теона («Вонючку« Грейджоя - «РГ-Кинократия») бреют, и все они там без рубашек. Смотришь на это, и думаешь: «Это вообще как здесь?»... А единственная причина, по которой это туда попало, следующая: пилот переснимался через год после основных съемок, когда бороды у актеров были уже совсем другими. Вот и пришлось «прибавить» сценку. В которой, кстати, еще хорошо видно, как ребятки поигрывают мышцами пресса», - просветил Бениофф.

Уайсс добавил, что между дублями актеры постоянно подкачивали животы, делая так называемые скручивания - специальные упражнения для пресса.

Создатели сериала также назвали сцену смерти, которая обошлась HBO в самую крупную сумму. Оказалось, что на первом месте стоит убийство Мерина Транта Арьей Старк, пишет Korrespondent.net со ссылкой на The Telegraph.

В данной сцене Арья выкалывает ему глаза, после чего перерезает горло.

9 марта создатели сериала анонсировали в Twitter дату премьеры седьмого сезона. Она состоится 16 июля.

Фэнтези-сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года и получил за это время 10 номинаций на премию «Эмми». Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Седьмая часть саги станет предпоследней. Съемки финального сезона начнутся в сентябре.