Сторонники скончавшегося Артура Саркисяна соберутся на площади Свободы в Ереване

PanARMENIAN.Net - Сторонники доставившего хлеб вооруженной группе «Сасна црер» (Неистовые из Сасуна) Артура Саркисяна в 18:00 (по ереванскому времени) соберутся на площади Свободы в Ереване. Об этом PanARMENIAN.Net сообщил активист Роберт Григорян.

Днем 16 марта около 16:00 (по ереванскому времени) стало известно, что доставивший хлеб вооруженной группе «Сасна црер» (Неистовые из Сасуна) Артур Саркисян скончался.

Артур Саркисян содержался в УИУ «Больница для осужденных», где 25 дней вел голодовку. 6 марта Артур Саркисян под поручительство депутатов был освобожден и переведен в медцентр «Армения».

В июле 2016 года, во время захвата «Неистовыми из Сасуна» (Сасна црер) полка ППС в Ереване, Артур Саркисян прорвал полицейский кордон и доставил еду членам группы. После того, как его шаг получил известность, Саркисян получил любовь сторонников группы и прозвище «Хлеб приносящий». Артур был арестован вместе с членами группы и освобожден 31 декабря по состоянию здоровья, однако позже его вновь арестовали, обвинив в нарушении правил изменения меры пресечения.

На площади Свободы в Ереване с 27 февраля до 6 марта продолжалась сидячая демонстрация в защиту Артура Саркисяна. Протестующие требовали немедленного освобождения Артура Саркисяна и отказывались покидать центральную площадь Еревана.