Армения начнет строительство СЭЗ на границе с Ираном до лета 2017 года

PanARMENIAN.Net - Армения начнет строительство СЭЗ на границе с Ираном до лета. Об этом 16 марта сообщил министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян.

По его словам, уже начаты подготовительные работы, и соответствующая программа застройки вскоре будет представлена на утверждение правительства.

«Мы надеемся, что после утверждения программы в течение 1-2 месяцев начнутся строительные работы», - сказал Караян, передает АРКА.

Общая стоимость строительства СЭЗ в Мегри оценивается в $32 млн, из которых $28 млн. – капитальные расходы. Строительство СЭЗ на границе с Ираном является одной из приоритетных инвестиционных программ министерства и предусматривает создание свободной экономической зоны с площадью в 10-15 га, с возможностью последующего расширения до 45-50 га.

Несмотря на то, что СЭЗ еще не построено уже есть многочисленные заявки от различных компаний, которые изъявили желание начать работы в СЭЗ – более 10 компаний из России, есть также из Ирана и Европы.

По оценкам Минэкономики, эксплуатация СЭЗ позволит создать 2,5 тыс. рабочих мест и увеличить экспорт из Армении на 30%. Основной целью создания СЭЗ является развитие торгово-экономических отношений с Ираном и другими странами региона, развитие Сюникской области, а также позиционирование Армении как звена, связывающего Иран со странами ЕАЭС и с Грузией.

Предполагается, что там будет действовать 100-120 компаний, выручка которых за 10 лет составит $52 млн. произведенную продукцию планируется экспортировать в Иран, страны ЕАЭС, Ближнего Востока, Туркменистан и другие. Общие инвестиции всех компаний за 10 лет планируется довести до $350-400 млн.

Функционирование СЭЗ уже закреплено законодательно в Таможенном кодексе ЕАЭС. Всего в ЕАЭС по системе duty-free будут действовать семь таких зон.