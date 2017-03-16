Мэй выступила против референдума о независимости Шотландии

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй высказалась против идеи проведения референдума о независимости Шотландии, подчеркнув, что сейчас нужно сфокусироваться на предстоящих переговорах о выходе из Евросоюза.

«Вся наша энергия должна быть сконцентрирована на переговорах с ЕС о будущих отношениях», - сказала она.

«Разговоры о независимости Шотландии сделают для нас более сложной задачу достижения правильной сделки для Шотландии и для Великобритании», - подчеркнула Мэй в заявлении, которое транслировалось британскими телеканалами.

«Более того, это будет нечестно по отношению к народу Шотландии, которому предложено принять принципиально важное решение при отсутствии информации по поводу того, какими будут будущие партнерские отношения (с ЕС) и какими будут перспективы независимой Шотландии», - подчеркнула премьер-министр, передает ТАСС.

13 марта первый министр Шотландии, глава Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен заявила о том, что новый референдум о независимости региона должен состояться между осенью 2018 и весной 2019, пообещав уже на следующей неделе запросить санкцию на подготовку плебисцита у регионального парламента. Время выбрано таким образом, что выпадает ровно на тот момент, когда Лондон будет находиться в завершающей стадии переговоров об условиях «развода» с Брюсселем. Формально этот процесс Brexit должен быть запущен до конца марта 2017 года.

Поводом для принятия такого решения послужило то, что Эдинбург выступает резко против сценария жесткого выхода Великобритании из ЕС, в соответствии с которым страна будет вынуждена покинуть единый европейский рынок. При этом на состоявшемся в июне прошлого года общенациональном референдуме по вопросу членства Великобритании в Евросоюзе большинство шотландцев высказались против разрыва отношений с Брюсселем, но в рамках всей страны большинство осталось за евроскептиками.

Согласно исследованию, проведенному компанией ScotCen's (Scottish Social Attitudes), 46% шотландцев поддерживают идею отделения региона, что в два раза больше, чем в 2012 году. В то же время, на рекордном уровне находится и уровень евроскептицизма - двое из трех шотландцев хотят выхода Великобритании из ЕС или же ограничения полномочий ЕС. Для сравнения, в 2014 году евроскептиками себя считали 53% опрошенных шотландцев.