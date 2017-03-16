Рейтинг 100 лучших фильмов 1990-х возглавила французская картина
16 марта 2017 - 18:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Журнал о кино Little White Lies составил рейтинг 100 лучших фильмов, вышедших на экраны в 1990-х годах. Полный список приводится на сайте издания.
Лидером стала французская лента «Хорошая работа» режиссера Клер Дени. Картина рассказывает о жизни солдат Иностранного легиона в Африке.
Второе место занял фильм «Конец долгого дня» британца Теренса Дэвиса. На третьей строчке — «Бездельник» Ричарда Линклейтера, пишет Lenta.ru.
В первую десятку также вошли ленты «Яркий летний день» Эдварда Янга, «Спасение» Тодда Хейнса, «Странные дни» Кэтрин Бигелоу, «Муниципальное жилье» Фредерика Вайсмана, «Игра» Дэвида Финчера, «Портрет юной девушки в середине 60-х в Брюсселе» Шанталь Акерман и «Звездный десант» Пола Верховена.
Завершает рейтинг боевик Яна де Бонта «Скорость» с Киану Ривзом. В нем история разворачивается вокруг заминированного пассажиром автобуса, который взорвется, если стрелка спидометра опустится ниже восьмидесяти километров в час.
В январе газета The Wall Street Journal опубликовала рейтинг самых кассовых оскароносных фильмов в истории. Первое место получила лента «Унесенные ветром» режиссера Виктора Флеминга.
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