Ибрагимович прокомментировал возможность перехода в «Наполи»

PanARMENIAN.Net - Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал новость о возможном переходе в «Наполи» по окончании сезона-2016/17.

««Наполи»? Посмотрим, вы никогда не знаете, что произойдет. Я счастлив в «Манчестер Юнайтед». Мой контракт истекает в конце сезона, но он может быть продлён. У меня впереди осталось не так много сезонов. Хочу хорошо провести это время и почувствовать разницу», — сказал Ибрагимович, передает sports.ru.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович не против продления контракта с клубом до 2019 года. Действующее соглашение шведского бомбардира с «красными дьяволами» истекает в конце нынешнего сезона, но в нём есть пункт о возможности автоматического продления на год. Однако источники, близкие к Ибрагимовичу, утверждают, что 35-летний швед настолько доволен выступлениями за «МЮ», что готов продлить контракт сразу на два сезона.