Ибрагимович прокомментировал возможность перехода в «Наполи»
16 марта 2017 - 18:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал новость о возможном переходе в «Наполи» по окончании сезона-2016/17.
««Наполи»? Посмотрим, вы никогда не знаете, что произойдет. Я счастлив в «Манчестер Юнайтед». Мой контракт истекает в конце сезона, но он может быть продлён. У меня впереди осталось не так много сезонов. Хочу хорошо провести это время и почувствовать разницу», — сказал Ибрагимович, передает sports.ru.
Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович не против продления контракта с клубом до 2019 года. Действующее соглашение шведского бомбардира с «красными дьяволами» истекает в конце нынешнего сезона, но в нём есть пункт о возможности автоматического продления на год. Однако источники, близкие к Ибрагимовичу, утверждают, что 35-летний швед настолько доволен выступлениями за «МЮ», что готов продлить контракт сразу на два сезона.
Самое значимое
Армянский спортсмен набрал 54.63 очка в короткой программе и 47.11 очка в произвольной программе, показав оба раза третий результат
В словенском Мариборе проходит чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия.
Впервые на чемпионате мира у Армении есть спортсмен в числе 30 лучших. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саргсян, обобщая итоги выступления армянских спортсменов.
4 марта на ковер вышли 4 армянских борца греко-римского стиля, из которых еще трое поднялись на пьедестал почета
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Сторонники Артура Саркисяна проводят шествие по улицам Еревана На площади Свободы в Ереване стартовало шествие сторонников скончавшегося днем 16 марта Артура Саркисяна.
Путин: Россия приложит максимум усилий для урегулирования в Карабахе Россия готова приложить максимум усилий в качестве посредника для урегулирования региональных конфликтов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, говоря об отношениях с Арменией.
Издание Futurist - о школе UWC в Дилижане: «Хогвартс для маглов» и «школа будущего» О Дилижане с населением меньше 20 тысяч человек мир узнал три года назад, когда в нем открылась международная школа UWC Dilijan
Греческая радикальная организация взяла на себя ответственность за посылку со взрывчаткой в Минфине ФРГ По данным источников в греческом правительстве, в Афинах ожидают информацию из Берлина об устройстве взрывного механизма