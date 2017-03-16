Греческая радикальная организация взяла на себя ответственность за посылку со взрывчаткой в Минфине ФРГ

PanARMENIAN.Net - Греческая подпольная организация левых автономов «Конспирация огня» взяла на себя ответственность за посылку со взрывчаткой, отправленную в министерство финансов ФРГ в Берлине. Об этом представители группировки сообщили в интернете 16 марта. Одновременно левые выразили солидарность с членами организации, находящимися в греческих тюрьмах, пишет Deutsche Welle.

Комментария полиции о подлинности заявления греков пока не поступало. По данным источников в греческом правительстве, в Афинах ожидают информацию из Берлина об устройстве взрывного механизма. Эти сведения помогут установить истинных отправителей посылки в Берлин. Кроме того, в настоящее время проверяется, откуда именно был отправлен пакет.

Посылку с взрывчатым веществом обнаружили 15 марта утром сотрудники почтового отделения министерства финансов ФРГ в Берлине. Специалисты технико-криминалистического института доставили опасную находку на участок для производства взрывов на окраине Берлина и изучили ее. Как выяснилось, в коробке находился взрыватель и используемая для производства пиротехнических средств смесь, которая взорвалась бы при вскрытии посылки.

В результате никто не пострадал. Посылка была адресована на имя министра финансов Вольфганга Шойбле. Полиция отказывается комментировать это сообщение в интересах следствия. В качестве отправителя на пакете был указан заместитель главы консервативной оппозиционной партии «Новая демократия» Адонис Георгиадис.