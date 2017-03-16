Путин: Россия приложит максимум усилий для урегулирования в Карабахе
16 марта 2017 - 18:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия готова приложить максимум усилий в качестве посредника для урегулирования региональных конфликтов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, говоря об отношениях с Арменией.
«Узы дружбы и взаимопонимания связывают нас с Арменией. Прошедшая встреча (15 марта) с президентом Сержем Азатовичем Саргсяном показала, что Россия и Армения, как союзники, надежно поддерживают друг друга и сообща продвигают процессы евразийской интеграции. Между нашими странами успешно развивается взаимодействие в экономике, торговле, инвестициях, военно-технической сфере. Расширяются контакты в области туризма, культуры, науки и образования. Тесное сотрудничество ведется по линии регионов двух стран. Россия готова в качестве посредника приложить максимальные усилия для урегулирования региональных конфликтов», — сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, передает РИА Новости.
Ранее по итогам переговоров с президентом Армении Сержем Саргсяном 15 марта в Москве президент России Владимир Путин заявил, чтоРоссия продолжает оказывать содействие в поиске путей урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
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После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
Затулин напоминает, что Лапшину, «вся вина которого состоит в не санкционированном Азербайджаном посещении Нагорного Карабаха, грозит до восьми лет тюрьмы».
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