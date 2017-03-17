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ВС Азербайджана произвели более 450 выстрелов в направлении армянских позиций НКР

ВС Азербайджана произвели более 450 выстрелов в направлении армянских позиций НКР
17 марта 2017 - 10:34 AMT

PanARMENIAN.Net - В ночь с 16 на 17 марта Азербайджан на линии соприкосновения карабахско- азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня свыше 35 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)).

В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций около 450 выстрелов. Подразделения Армии обороны продолжают сохранять полноценный контроль на передовой и осуществлять надежную оборону боевых позиций.

В ночь с 15 на 16 марта Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня 40 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)). В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 550 выстрелов.

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