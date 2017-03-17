Сирийское правительство призвало ООН остановить удары коалиции по плотинам на Евфрате
17 марта 2017 - 10:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Сирии призвало генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша добиться прекращения авиаударов по плотинам на реке Евфрат со стороны международной коалиции во главе с США.
«Уничтожение этих плотин, которые стали объектами авиаударов, смоет и затопит города и деревни, поставив под угрозу жизни сотен тысяч человек, живущих в этих районах», — говорится в письме временного поверенного в делах миссии Сирии при ООН Мунзера Мунзера, которое направлено генсеку организации и в Совбез, передает РИА Новости.
Дипломат отметил, что Сирия призывает Совбез ООН «исполнить свои обязательства по сохранению международного мира и безопасности и предпринять срочные меры, избавив регион от надвигающейся катастрофы».
США наносят удары по позициям «Исламского государства» в Сирии с 2014 года, при этом операция проводится без согласия Дамаска. По официальным данным, сейчас в стране находятся около 900 американских военных.
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