Сформирован состав сборной юных армянских фехтовальщиков для участия в чемпионате мира

PanARMENIAN.Net - После завершения в Ереване чемпионата Армении по фехтованию среди юниоров (до 20 лет) генеральный секретарь национальной федерации Арташес Мадоян отметил, что их ожидания оправдались.

«Все наши ведущие фехтовальщики одержали победы. Уже знаем возможности спортсменов. Наши ожидания оправдались, сюрпризов не было. В общем, результатами мы довольны», - сказал генеральный секретарь федерации.

Сейчас фехтовальщики готовятся к предстоящим в болгарском Пловдиве чемпионатам мира среди кадетов (до 17 лет) и юниоров. Мадоян сообщил, что по итогам первенства страны сформирован состав сборной. В чемпионате мира примут участие 6 спортсменов из Армении. Кадеты: Армен Даллакян и Анаит Алоян (рапира). Юниоры: Эдуард Овикян, Размик Варданян, Эмма Погосова (шпага), Майкл Оганесян (рапира), пишет пресс-служба НОК Армении.

«Надеемся, что наши фехтовальщики хорошо выступят на чемпионате мира и смогут пройти несколько этапов. Сначала на старт выйдут кадеты, после – юниоры. При таком уровне подготовки трудно занять призовое место.

До чемпионата мира проведем объединенные тренировки со сборной командой. Международная федерация фехтования ежегодно перед мировым первенством устраивает учебно-тренировочные сборы, приглашая по одному спортсмену от каждой страны. От Армении в сборах примет участие Эдуард Овикян», - отметил Мадоян.

Чемпионат мира среди кадетов пройдет с 1 по 4 апреля, а юниоры будут соревноваться с 5 по 8 апреля.