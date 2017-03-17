Моуринью о матче с «Ростовом»: Игра оказалась тяжелой, но МЮ был великолепен

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после победы над «Ростовом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы отметил, что игра была очень тяжелой.

«Сегодня мы боялись дополнительного времени. Это была очень тяжелая игра. У «Манчестер Юнайтед» много недоброжелателей. Нам было тяжело играть вдесятером в минувший понедельник, нам было очень трудно играть сейчас, нам будет тяжело играть в воскресенье в первой половине дня», — сказал Моуринью.

Он отметил, что команда проделала фантастическую работу.

«Думаю, многие скажут, что футболисты МЮ должны были играть лучше… Мы можем играть лучше, можем забивать больше голов, но реалии таковы, что нам приходиться сражаться. Повторюсь, парни были великолепны. Но усталость наложила свой отпечаток на игру моей команды», — сказал он.

Моуринью заявил, что боялся того, что ответная игра 1/8 финала футбольной Лиги Европы с «Ростовом» может перейти в дополнительное время.

«Это была трудная игра. У нас много врагов. Обычно врагом должен быть «Ростов», но у нас их много. Это трудно — в понедельник играть вдесятером (в матче Кубка Англии с «Челси» у «МЮ» было удаление), трудно играть в четверг (16 марта) и трудно играть в воскресенье в 12 часов, поэтому у нас много врагов», — cказал он.

Также португалец также объяснил, почему угостил бананом защитника Маркоса Рохо.

«Вы когда-нибудь уставали за всю свою жизнь? Я – да, много раз. И я знаю, что бывают моменты, когда лимит сил на исходе, а вашему организму нужно что-нибудь для «зарядки». Что угодно! Игрок попросил банан, не вижу ничего смешного. Это часть уважения к футболисту и его возможностям. Игроки отдали все силы на поле», — сказал Моуринью, передает Sputnik-Армения.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата забил победный гол в ответном поединке против «Ростова» на «Олд Траффорд» 16 марта. Победа обеспечила «Манчестер Юнайтед» проход в четвертьфинал Лиги Европы. Мата вогнал мяч в сетку с ближней дистанции за 20 минут до конца игры, замкнув подыгранную Златаном Ибрагимовичем передачу Генриха Мхитаряна, и «редс» одержали победу над «желто-синими» с суммарным счетом 2-1.

На 27-й минуте «красные дьяволы» могли заработать пенальти, когда вратарь «Ростова», как показалось со стороны, в борьбе за мяч сильным толчком в спину уронил на газон Мхитаряна, забившего ценный гостевой гол в первой игре. Литовский судья Гедиминас Мажейка не усмотрел в этом эпизоде ничего криминального. Гол едва не состоялся на 30-й минуте, когда пас Маты вывел Мхитаряна один на один с Медведевым, но удар армянского форварда пролетел в каких-то сантиметрах от дальней стойки.