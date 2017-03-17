Самолеты ВВС Израиля подверглись ракетному обстрелу с территории Сирии
17 марта 2017 - 13:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Самолеты ВВС Израиля подверглись ракетному обстрелу с земли в Сирии. Инцидент произошел ночью 17 марта после того, как летчики атаковали несколько целей на территории соседней страны. Израильские системы противоракетной обороны смогли перехватить одну из выпущенных ракет.
«Ни на одном из этапов безопасность израильских граждан или самолетов ВВС не была под угрозой», - рассказали военные, пишет РИА Новости.
По данным Десятого телеканала, самолеты обстреляли из зенитно-ракетного комплекса С-200.
Ранее СМИ сообщили о звуках сирены и взрывах, которые были слышны на востоке Израиля, в том числе в долине реки Иордан.
«Могу сказать, что сирены были результатом этого инцидента», - рассказала сотрудница армейской пресс-службы.
Арабские СМИ утверждают, что израильские ВВС пытались сорвать поставки оружия ливанскому движению «Хезболлах», чьи боевики воюют в Сирии на стороне правительства.
В середине января израильские военные обстреляли аэропорт под Дамаском. Тогда командование сирийской армии заявило, что действия Тель-Авива играют на руку боевикам и пригрозили ответными мерами.
Photo: AFP/ Getty Images
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