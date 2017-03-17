Правозащитники недовольны реализацией соглашения ЕС и Турции о беженцах
17 марта 2017 - 11:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Международные правозащитные организации резко раскритиковали реализацию соглашения Евросоюза и Турции о беженцах, заключенного в марте 2016 года. Соответствующий совместный доклад подготовиленный международным объединением организаций по борьбе с бедностью Oxfam, Международным комитетом спасения (IRC) и Норвежским советом по делам беженцев (NRC), был обнародован 17 марта.
Правозащитники пришли к выводу, что договор между ЕС и Турцией на практике приводит к «огромным человеческим страданиям». В частности, беженцы оказываются в «неприемлемых условиях для жизни» и не могут воспользоваться правом на справедливую процедуру подачи ходатайства об убежище, так как им не предоставляют необходимую юридическую помощь. В результате происходит «игра в рулетку с жизнями людей, особо нуждающихся в защите», подчеркнул глава греческого отделения IRC Панос Навроцидис, пишет Deutsche Welle.
Соглашением ЕС и Турции недовольна и международная правозащитная организация Amnesty International (AI). Директор AI в Европе и Центральной Азии Джон Дальхузен назвал это документ «позорным пятном на коллективной совести Европы». На греческих островах беженцев «запирают в переполненных убогих жилых помещениях», убеждены правозащитники. В AI полагают, что беженцев «в нарушение международного права» высылают в Турцию, не давая им возможности даже подать в Греции ходатайство об убежище.
В соответствии с подписанным 18 марта 2016 года соглашением, всех беженцев, нелегально прибывших к берегам Греции из Турции морским путем, следует отправлять обратно. В то же время ЕС обязался принимать в обмен на каждого нелегального мигранта по одному легальному сирийскому беженцу с турецкой территории. Кроме того, Брюссель согласился предоставить Анкаре 6 млрд евро на нужды беженцев.
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