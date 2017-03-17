В Санкт-Петербурге пройдет музыкально-литературный вечер «Люблю тебя - Армения»
17 марта 2017 - 11:44 AMT
PanARMENIAN.Net - 17 марта в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге пройдет музыкально-литературный вечер «Люблю тебя - Армения».
В программе вечера стихи армянских поэтов - Ованеса Туманяна, Аветика Исаакяна, Егише Чаренца, Ваана Теряна, Паруйра Севака, Амо Сагияна, Ваагна Датяна, Геворга Эмина.
Прозвучат также песни Комитаса, Арно Бабаджаняна и ария «Ануш».
Участниками являются поэт и перводчик Эдуард Погосян, лауреаты международных конкурсов сопрано Офелия Погосян , тенор Артем Арутюнов и пианистка Ася Багратуни.
Вечер пройдет на армянском языке.
Вечер подготовлен при содействии отдела национальных литератур РНБ.
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