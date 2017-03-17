Ислам по числу верующих может обогнать христианство к 2070 году

PanARMENIAN.Net - Ислам станет самой распространенной религией в мире к 2070 году. К таким выводам пришли в исследовательском центре Pew Research Center.

Ислам растет быстрее других мировых религий. Согласно исследованию, к 2050 году число мусульман сравняется с числом христиан, а уже в 2070 году ислам по числу верующих может обогнать христианство и стать самой популярной религией в мире, если тренд сохранит нынешние характеристики, пишет BBC.

До 2010 года христианство с его почти 2.2 млрд верующих (треть от численности населения Земли) было ведущей религией в мире в количественном отношении, говорится в исследовании. Ислам исповедуют 1.6 млрд верующих, или 23% от жителей планеты.

В ближайшие десятилетия позиции ислама будут крепнуть, принимая во внимание рост численности населения планеты. Число мусульман увеличится на 73%, число христиан - на 35%. Таким образом, в определенный момент две ведущие мировые религии достигнут равенства по числу приверженцев: 2.76 млрд мусульман и 2.92 млрд христиан.

Главным фактором, объясняющим исламскую экспансию, является географическое распределение населения, исповедующего мусульманскую веру: мусульмане сконцентрированы в зонах мира, где отмечается самый быстрый рост населения. Так, в 2010 году в Индонезии проживало самое большое количество мусульман. Но уже к 2050 году Индия опередит Индонезию по числу мусульман, хотя индуизм останется главной религией в Индии.

Христианское население Еликобритании и Франции будет составлять меньше 50% от общего числа населения. По предварительным прогнозам, в Европе на долю мусульман будет приходиться 10% от общей численности населения. В то же время 40% христиан мира будут жить в Африке, к югу от Сахары, тогда как сейчас их численность составляет 25%.

В США к 2015 году мусульманами будут 2% населения.

В настоящий момент в религиоведении мировыми считаются три религии: буддизм, христианство и ислам.Буддизм - наиболее древняя мировая религия. Она возникла в VI в. до н. э. в Индии, а в настоящее время распространена в странах Южной, Юго-Восточной, Центральной Азии и Дальнего Востока и насчитывает около 800 млн последователей.Христианство возникло в 1 в. н. э. в восточной части Римской империи — Палестине — как религия, обращенная ко всем униженным, жаждущим справедливости.Ислам возник в VII в. н. э. среди арабских племен Аравийского полуострова. Это самая молодая религия из числа мировых.