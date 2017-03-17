Инициатива «Аврора» выделит студентам из 5 ближневосточных стран грант в размере $1 млн

PanARMENIAN.Net - Гуманитарная инициатива «Аврора» и фонд Scholae Mundi Armenia будут выделять студентам из Сирии, Ирака, Ливана, Иордании и Египта образовательные гранты на обучение в Американском университете Армении (АУА). Стипендиальный фонд в размере 1 млн долларов был создан в рамках проектов благодарности «Аврора».

Чтобы получить грант, студенту нужно быть гражданином одной из вышеперечисленных стран и поступить на обучение по следующим программам: бакалавриат – информатика и вычислительная техника, технические науки, анализ и обработка данных (начиная с 2018 года); магистратура – общественное здравоохранение, технология производства и управление системами, информатика и вычислительная техника, экономика, стратегический менеджмент, политология и международные отношения, преподавание английского языка как иностранного.

«У Армении есть потенциал, чтобы стать образовательным центром мирового уровня, и потому мы поощряем интерес ближневосточной молодежи, которая хотела бы приехать сюда учиться. Благодаря этим грантам у талантливой молодежи, прямо или косвенно пострадавшей от вооруженных конфликтов в регионе, появятся новые возможности. Мы уверены, что проект не только изменит жизни молодых людей, которые приедут в эту страну и смогут насладиться ее гостеприимством, но и пойдёт на пользу всему сообществу АУА, ведь новые, хорошо мотивированные студенты в будущем станут послами Армении и армянской культуры. Гуманитарная инициатива «Аврора», таким образом, не просто выделяет гранты конкретным студентам, но и выражает благодарность тем нациям, которые первыми предоставили убежище пострадавшим от Геноцида армян и протянули им руку помощи», – заявила Вероника Зонабенд, соучредитель фонда Scholae Mundi Armenia и основанного вместе с супругом Рубеном Варданяном семейного фонда RVVZ, который помог создать Гуманитарную инициативу «Аврора» и Проекты благодарности «Аврора».

«Американский университет Армении бесконечно благодарен создателям Гуманитарной инициативы «Аврора», особенно Рубену Варданяну и Веронике Зонабенд, чья безграничная щедрость не только подарит новый шанс студентам из стран, принимавших армян во время Геноцида, но и позволит АУА помочь этим учащимся. Их присутствие сделает наш университет еще более многонациональным и обогатит жизни всех студентов. Мы гордимся возможностью стать частью этой инициативы и выразить с помощью наших образовательных программ благодарность потомкам людей, спасавших армян в самые трагические дни нашей истории», – отметил доктор Армен Тер-Кюрегян, президент Американского университета Армении.

При условии хорошей успеваемости в течение всего времени обучения в АУА студенты будут получать стипендию, которая покроет стоимость переезда в Армению, проживания и, собственно, образования. Гуманитарная инициатива «Аврора» и фонд Scholae Mundi Armenia планируют выделять гранты до 2023 года.

Фонд Scholae Mundi Armenia продолжает поддерживать Стипендиальную программу благодарности «Аврора», которая запускает гуманитарные и образовательные инициативы, направленные на помощь детям, беженцам и другим людям из группы риска, проживающим на Ближнем Востоке. От лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак признательности их спасителям, потомки уцелевших воплощают свою благодарность в действие, помогая образовательным начинаниям и выделяя стипендии и гранты гуманитарным проектам, а также рассказывая всему миру о гуманитарном движении. Общая стоимость программ Проектов благодарности «Аврора» оценивается в 7 млн долларов.

Гуманитарная инициатива «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, стремится дать современным героям возможность и дальше помогать тем, кто остро нуждается в гуманитарной помощи, продолжая тем самым глобальную эстафету добра. Гуманитарная инициатива «Аврора» – это благодарность, воплощенная в действии. Инициатива рассчитана на восемь лет (с 2015 по 2023 год, в память о Геноциде армян 1915-1923 годов). Она будет поддерживать и продвигать проекты, создатели которых с риском для себя спасают самых уязвимых членов нашего общества. Этот замысел будет реализован через программы Гуманитарной инициативы «Аврора»: премию «Аврора», Диалоги «Аврора», Гуманитарный индекс «Аврора», Проекты благодарности и инициативу 100 LIVES. Гуманитарная инициатива «Аврора» — филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна. Инициатива существует второй год и уже привлекла десятки новых доноров и партнеров. «Аврора» рада каждому, кто разделяет нашу преданность человечеству.

Гуманитарная инициатива «Аврора» представлена тремя организациями: Aurora Humanitarian Initiative Foundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 Lives Foundation (Женева, Швейцария) и IDeA Foundation (Ереван, Армения).