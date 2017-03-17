Трое террористов-смертников атаковали военную базу на западе Афганистана
17 марта 2017 - 12:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Трое террористов-смертников попытались въехать на заминированном автомобиле на территорию военной базы афганской армии в провинции Хост на западе страны.
Начиненная взрывчаткой машина была остановлена огнем часовых, находившихся на КПП, и взорвалась на подъезде к территории воинской части. В результате инцидента погиб военнослужащий, еще семеро получили ранения. На месте происшествия обнаружены тела трех террористов, пишет Lenta.ru со ссылкой на TOLO News.
8 марта в столице страны Кабуле боевики атаковали военный госпиталь. В результате перестрелки погибли несколько человек из медперсонала, а также военнослужащих, охранявших больницу.
В начале марта в Кабуле произошел двойной теракт. Сначала боевики напали на штаб-квартиру афганской разведки на восточной окраине города. В здание сумели проникнуть два человека. Один из них подорвал себя, второго застрелили охранники. Затем атаке подверглось окружное полицейское управление в западной части Кабула. Там также прогремел взрыв, после чего началась перестрелка между террористами и сотрудниками охраны. Жертвами стали несколько десятков человек. Ответственность за нападения взяло на себя запрещенное в России движение «Талибан».
Самое значимое
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Доклад: Армения отстает по инвестиционной привлекательности среди стран Центральной Азии и Южного Кавказа Согласно гокладу, Армения имеет относительно диверсифицированную экономику, достаточно квалифицированную рабочую силу, сравнительно благоприятный инвестиционный климат
Крис Смоллинг: Мне очень повезло, что я не играю против Мхитаряна, это было бы тяжело «Мы рады, что Генрих вернулся в строй. Это здорово. Он пропустил несколько матчей, но сумел выйти на прежний уровень. Сейчас он готов, как никогда»,- отметил Смоллинг
Выставка «Толстой в жизни» откроется в Доме-музее Туманяна в Ереване Экспозиция расскажет о важных событиях в жизни писателя, его занятиях, семье и людях, с которыми он встречался.
Инициатива «Аврора» выделит студентам из 5 ближневосточных стран грант в размере $1 млн Студенты пяти ближневосточных стран в рамках проектов благодарности «Аврора» в период до 2023 года смогут получать гранты на обучение в Американском университете Армении.