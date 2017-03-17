Власти Болгарии отозвали своего посла из Турции
17 марта 2017 - 12:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Болгарии отозвало посла из Турции для консультаций. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Болгарии.
Отзыв посла произошел на фоне растущей напряженности в отношениях между странами, связанной с обвинениями во вмешательстве Турции в процесс парламентских выборов в Болгарии, передает РБК.
7 марта в МИД Болгарии был вызван посол Турции Сулейман Гокче, которому был выражен протест из-за действий Анкары.
Обвинения во вмешательстве турецкого правительства в парламентские выборы в Болгарии связаны с заявлениями, которые официальные лица Турции делали в отношении участвующих в них партий. В частности, 6 марта министр труда Турции Мехмет Мюезиноглу на встрече с представителями организации болгарских эмигрантов в Стамбуле призвал их голосовать за протурецкую партию ДОСТ. Он отметил, что Турция готова поддерживать ДОСТ и формировать с этой партией «совместное политическое будущее». При этом, как отмечает издание, проживающие в Турции граждане Болгарии смогут повлиять на результаты выборов, поскольку в стране будут открыты специальные участки для голосования за рубежом.
Ранее Турция приостановила дипломатические отношения на высоком уровне с Нидерландами, запретив въезд на свою территорию посланников европейского государства. Дипломатический конфликт между двумя странами связан с отказом голландского правительства допустить представителей турецкого правительства на митинги выходцев из Турции в Нидерландах. В частности, 11 марта отказ в посещении страны был дан министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу. Позднее в тот же день власти Нидерландов выслали из страны министра по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Саяйн Кайю.
Самое значимое
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Доклад: Армения отстает по инвестиционной привлекательности среди стран Центральной Азии и Южного Кавказа Согласно гокладу, Армения имеет относительно диверсифицированную экономику, достаточно квалифицированную рабочую силу, сравнительно благоприятный инвестиционный климат
Крис Смоллинг: Мне очень повезло, что я не играю против Мхитаряна, это было бы тяжело «Мы рады, что Генрих вернулся в строй. Это здорово. Он пропустил несколько матчей, но сумел выйти на прежний уровень. Сейчас он готов, как никогда»,- отметил Смоллинг
Выставка «Толстой в жизни» откроется в Доме-музее Туманяна в Ереване Экспозиция расскажет о важных событиях в жизни писателя, его занятиях, семье и людях, с которыми он встречался.
Инициатива «Аврора» выделит студентам из 5 ближневосточных стран грант в размере $1 млн Студенты пяти ближневосточных стран в рамках проектов благодарности «Аврора» в период до 2023 года смогут получать гранты на обучение в Американском университете Армении.