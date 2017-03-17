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Власти Болгарии отозвали своего посла из Турции

Власти Болгарии отозвали своего посла из Турции
17 марта 2017 - 12:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Правительство Болгарии отозвало посла из Турции для консультаций. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Болгарии.

Отзыв посла произошел на фоне растущей напряженности в отношениях между странами, связанной с обвинениями во вмешательстве Турции в процесс парламентских выборов в Болгарии, передает РБК.

7 марта в МИД Болгарии был вызван посол Турции Сулейман Гокче, которому был выражен протест из-за действий Анкары.

Обвинения во вмешательстве турецкого правительства в парламентские выборы в Болгарии связаны с заявлениями, которые официальные лица Турции делали в отношении участвующих в них партий. В частности, 6 марта министр труда Турции Мехмет Мюезиноглу на встрече с представителями организации болгарских эмигрантов в Стамбуле призвал их голосовать за протурецкую партию ДОСТ. Он отметил, что Турция готова поддерживать ДОСТ и формировать с этой партией «совместное политическое будущее». При этом, как отмечает издание, проживающие в Турции граждане Болгарии смогут повлиять на результаты выборов, поскольку в стране будут открыты специальные участки для голосования за рубежом.

Ранее Турция приостановила дипломатические отношения на высоком уровне с Нидерландами, запретив въезд на свою территорию посланников европейского государства. Дипломатический конфликт между двумя странами связан с отказом голландского правительства допустить представителей турецкого правительства на митинги выходцев из Турции в Нидерландах. В частности, 11 марта отказ в посещении страны был дан министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу. Позднее в тот же день власти Нидерландов выслали из страны министра по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Саяйн Кайю.

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РБК: Болгария отозвала своего посла из Турции
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