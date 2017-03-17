Выставка «Толстой в жизни» откроется в Доме-музее Туманяна в Ереване
17 марта 2017 - 12:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Выставка «Толстой в жизни» откроется 17 марта в выставочном Доме-музее поэта Ованеса Туманяна в Ереване. Об этом сообщает пресс-служба музея-усадьбы «Ясная Поляна».
Экспозиция расскажет о важных событиях в жизни писателя, его занятиях, семье и людях, с которыми он встречался.
На выставке будут представлены фотографии, сделанные в разные периоды его творчества. Посетители увидят Толстого-прапорщика, молодого автора автобиографической повести «Детство», Толстого – главу счастливой семьи.
Выставка будет действовать до 25 апреля 2017 года.
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