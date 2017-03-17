Неопознанный вертолет потопил лодку с беженцами у берегов Йемена: 31 человек погиб

PanARMENIAN.Net - Неопознанный вертолет атаковал и потопил лодку с беженцами, направлявшуюся из Йемена к берегам Судана.

В результате этого нападения погиб 31 человек. Один из выживших моряков рассказал, что 80 человек были спасены. Представитель береговой охраны Мохамед аль-Алай уточнил в свою очередь, что находившиеся на борту судна пассажиры имели официальные документы Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошел в проливе Баб-эль-Мандеб, йеменское побережье которого контролируется хоуситами. Их боевое крыло — шиитское движение «Ансар Аллах» — совместно с лояльными бывшему президенту Али Абдалле Салеху частями армии сражается против отрядов изгнанного суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемой Саудовской Аравией коалиции.

В конце марта 2015 года Эр-Рияд и его союзники начали кампанию против повстанцев с целью возвращения Хади к власти.