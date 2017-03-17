Создатели фильма «Обещание» запустили акцию: Победители попадут на премьеру в Голливуде
17 марта 2017 - 15:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирно известный американский рок-музыкант, солист группы System of a Down Серж Танкян совместно с создателями первого голливудского фильма о Геноциде армян «Обещание» (The Promise) организовали благотворительную акцию к премьере картины.
Премьера фильма состоится 21 апреля.
«Мы хотим пригласить вас на премьеру фильма «Обещение». Вы встретите меня, Криса Корнелла, Кристиана Бейла, прогуляетесь по красной дорожке и посетите VIP-вечеринку. Авиабилеты и гостиницу мы берем на себя. Так как - вы присоединитесь?»,- написал Танкян на своей странице в социальной сети Facebook.
Для участия в конкурсе желающие должны пожертвовать определенную сумму и получить соответствующий купон на участие в розыгрыше.
Акция проводится совместно с армянским всеобщим благотворительным союзом (The Armenian General Benevolent Union - AGBU) на благотворительном онлайн-сервисе Omaze.com.
Отмечается, все пожертвования будут направлены на жизненно важную помощь тысячам армянским семьям, проживающих в регионах конфликтов и пострадавших в результате войны в Сирии и Ираке.
Победители конкурса получат бесплатные билеты в Лос-Анджелес и возможность проживания в четырехзвездочном отеле, а также путевку на премьеру фильма «Обещание»в легендарном кинотеатре Grauman. Счастливчики смогут встретиться с такими звездами как Кристиан Бэйл, Крис Корнелл, Серж Танкян, Анжела Сарафян, с режиссером картины Терри Джорджем, а также и посетить эксклюзивную VIP-вечеринку.
Фильм «Обещание» создан при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна.
Сюжет картины построен вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи. В главных ролях играют звезды мирового кино – Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон. В картине также снялись французская звезда Жан Рено, а также Джеймс Кромвель и Анжела Сарафян.
Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. Писатель и режиссер Терри Джордж ранее получил известность благодаря снятому им в 2004 году фильму «Отель Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде, за который он и получил «Оскар».
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