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Вышел тизер клипа на песню армянской участницы Евровидения-2017 Арцвик Минасян (видео)

Вышел тизер клипа на песню армянской участницы Евровидения-2017 Арцвик Минасян
 17 марта 2017 - 15:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Общественное телевидение Армении представило тизер клипа на песню Fly with me, с которой на «Евровидении-2017» выступит армянская участница Арцвик Минасян .

В музыке соединены этнические мотивы разных народов.

Премьера песни и клипа Fly with me («Летай со мной») Арцвик Арутюнян состоится вечером 18 марта на Общественном телевидении Армении.

Авторами музыки являются Левон и Лилит Навасардяны, соавторами слов — Авет Барсегян и Давит Церунян. Армения выступит в первом полуфинале — 9 мая 2017 года — вместе с Черногорией, Финляндией, Грузией, Португалией, Бельгией, Швецией, Албанией, Австралией, Азербайджаном, Кипром, Словенией, Молдавией, Чехией, Латвией, Исландией, Грецией и Польшей.

Армения принимает участие в конкурсе «Евровидение», начиная с 2006 года.

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