Турция пригрозила Евросоюзу ежемесячной отправкой 15 тысяч беженцев

PanARMENIAN.Net - Турция пригрозила Евросоюзу «открыть дорогу» для 15 тысяч беженцев ежемесячно, если ЕС продолжит недружественную политику по отношению к Турции. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

«Мы способны открыть дорогу для 15 тысяч беженцев, которых сейчас мы не посылаем каждый месяц, и таким образом мы можем привести Европу в состояние шока. Европа, ты настолько храбра? Позвольте напомнить вам, что не можете играть в свои игры в регионе и при этом игнорировать Турцию», — заявил Сойлу, пишет «Дождь» со ссылкой на Hurriyet.

Евросоюз и Турция в разгар миграционного кризиса в 2015 году заключили соглашение о депортации мигрантов из Греции на турецкую территорию. В 2016 году было заключено другое соглашение, по нему Евросоюз обязался выплачивать турецкому руководству средства на содержание лагерей для беженцев. Предполагалось, что это соглашение ускорит переговоры по вступлению Турции в Евросоюз и введению безвизового режима.

Сулейман Сойлу обвинил Евросоюз в затягивании переговоров и в отсутствии поддержки в борьбе Анкары с терроризмом. Также Сойлу добавил, что Германия и Нидерланды причастны к протестам против правительства Турции в 2013 году, а также к попытке военного переворота в стране прошлым летом.

Риторика турецкого руководства по отношению к европейским странам обострилась после отказа Нидерландов принять главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Власти Нидерландов объяснили это тем, что Чавушоглу планировал выступить перед демонстрантами в Роттердаме, а руководство страны это не устраивало, так как оно сочло проведение политической кампании турецкими гражданами на территории Нидерландов недопустимым.

В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Нидерланды в фашизме, посоветовал воздержаться от полетов в Турцию голландским самолетам и пригрозил ответными мерами из-за пренебрежительного отношения Нидерландов к Турции. Голландское руководство назвало слова о фашизме «перешедшими все границы».