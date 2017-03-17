Известный пианист Ричард Клайдерман выступит с концертом в Ереване
17 марта 2017 - 15:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирно известный французский пианист-виртуоз Ричард Клайдерман (Richard Clayderman) прибыл в Ереван, где 18 марта выступит с концертом.
Музыкант исполнил для журналистов один из самых известных своих номеров, который считается его визитной карточкой - «Балладу для Аделины».
«Я выступаю во многих странах и путешествую по всему миру, но только в Армении играю для журналистов», - признался Клайдерман, передает «Новости-Армения».
Концерт Клайдермана состоится 18 марта в Спортивно-концертном комплексе имени Демирчяна.
В программе - известные и любимые произведения Show time Murmurs, L for Love, Chariots of fire, Ballade pour Adeline, Corazon de Nino, Love at first sight, Childhood memories, Cinema Paradiso, Spartacus, Romeo and Juliet, Blue Rondo, America и многие другие.
Пианист сказал, что очень воодушевлен своим вторым визитом в Армению и сообщил, что приготовил для армянского зрителя новые произведения.
Музыкант также заявил, что в его обновленный репертуар не включены произведения армянских композиторов, но пообещал при этом, что в следующий свой приезд в Армению обязательно восполнит этот пробел.
Клайдерман впервые выступил с концертом в Армении в марте 2015 года.
Ричард Клайдерман - французский пианист, аранжировщик, исполнитель классической и этнической музыки, а также музыки к кинофильмам. Всемирно известная «Баллада для Аделины», написанная Полем де Сенневилем, сделала его звездой. Было продано 22 млн. экземпляров в более чем 30 странах мира.
К настоящему времени Клайдерман записал более 1200 музыкальных произведений и выпустил свыше 100 компакт-дисков общим тиражом 90 млн экземпляров.
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