Ученые обнаружили первую флуоресцентную лягушку

PanARMENIAN.Net - Группа южноамериканских ученых, исследовавшая пигменты древесной лягушки Hypsiboas punctatus, обнаружила, что она может флуоресцировать. Это первое земноводное, у которого было обнаружено такое свойство. Статья опубликована в журнале Proceedings of National Academy of Sciences.

Флуоресценция — способность вещества поглощать свет с более короткими волнами и испускать уже с более длинными. У животных флуоресценция наблюдается достаточно редко, в основном у морских обитателей — кораллов, рыб и одного вида морских черепах. Среди наземных видов флуоресценция была известна только у попугаев и некоторых скорпионов.

Исследователи надеялись обнаружить, что H. punctatus флуоресцирует красным светом, так как она имеет прозрачную кожу, и ее ткани содержат пигмент биливердин. Это вещество, встречающееся у всех позвоночных, обеспечивает земноводным зеленую окраску, а у некоторых насекомых может испускать слабое красное свечение. Однако к немалому удивлению авторов работы, когда они осветили лягушку ультрафиолетом, она засветилась не красным, а зеленым, пишет N+1.

Из тканей лягушки ученые выделили вещества, отвечающие за зеленую флуоресценцию, и назвали их хилоинами. По химическому строению хилоины оказались уникальны — такие гетероциклические части и боковые цепи, как у них, ранее не встречались у флуоресцирующих молекул животных.

Хилоины светятся достаточно ярко, они обеспечивают около 18 процентов света, исходящего от тела лягушки при свете полной луны, и 30 процентов света в сумерках. Это может помогать амфибиям быть более заметными для представителей своего вида. Однако так как зрительная система H. punctatus еще не изучена, неизвестно, могут ли сами лягушки видеть это свечение.

Выполняет ли флуоресценция какую-то определенную функцию у животных, остается неизвестным. Выдвигаются гипотезы о том, что она используется для коммуникации, камуфляжа или привлечения противоположного пола. Дальнейшие исследования флуоресцентных лягушек помогут ответить на этот вопрос. Авторы работы планируют проверить, не флуоресцируют ли еще 250 видов лягушек, имеющих прозрачную кожу как H. punctatus.