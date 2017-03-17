Определились пары четвертьфинала Лиги чемпионов по футболу

PanARMENIAN.Net - Туринский «Ювентус» сыграет с испанской «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов по футболу. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, прошедшей 17 марта в швейцарском Ньоне.

Также стали известны и остальные три пары: «Атлетико» (Испания) — «Лестер» (Англия); «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Монако»; «Бавария» (Германия) — «Реал» (Мадрид, Испания).

Первые встречи четвертьфинала турнира пройдут 11 и 12 апреля, ответные матчи — 18 и 19 апреля. Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня в Кардиффе (Уэльс).