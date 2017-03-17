СМИ: Руни может уйти из «Манчестер Юнайтед», чтобы сыграть на ЧМ-2018

PanARMENIAN.Net - Капитан английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может уйти из команды, чтобы выступить за сборную Англии на чемпионате мира 2018 года в России.

Ранее 31-летний Руни отказался от выгодного перехода в один из китайских клубов, передает ТАСС со ссылкой на The Sun.

Однако вероятность непопадания на чемпионат мира в 2018 году может заставить его изменить свое решение. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что Руни не попадет в состав сборной, если не будет получать игровой практики.

Руни выступает за манкунианцев с 2004 года. В составе команды нападающий выиграл Лигу чемпионов, стал пятикратным чемпионом Англии и трехкратным обладателем Кубка страны, а также победителем клубного чемпионата мира.

В текущем сезоне Руни провел 18 матчей, отличившись два раза. Он также стал абсолютным рекордсменом клуба по забитым мячам, превзойдя достижение знаменитого форварда команды Бобби Чарльтона (249).