США допускают возможность военных действий в случае угрозы со стороны Северной Кореи
17 марта 2017 - 16:50 AMT
PanARMENIAN.Net - США не хотят военного конфликта с КНДР, но будут вынуждены принять соответствующие меры, если Пхеньян будет угрожать Южной Корее и размещенным там американским войскам. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон 17 марта на брифинге в Сеуле.
Он подчеркнул, что Вашингтон даст соразмерный ответ на действия Пхеньяна. Если программа вооружений КНДР достигнет настолько угрожающего уровня, что потребует от США военных действий, «то у нас есть и этот вариант», - указал Тиллерсон, пишет Deutsche Welle.
Глава внешнеполитического ведомства США объявил о том, что политика «стратегического терпения» Вашингтона по отношению к Северной Корее закончена.
16 марта, выступая в Японии, Тиллерсон признал, что политические и дипломатические попытки, предпринимавшиеся на протяжении последних двадцати лет по денуклеаризации КНДР, завершились провалом. Обосновав необходимость размещения в Южной Корее американской системы ПРО THAAD, госсекретарь призвал Китай, который рассматривает этот шаг как угрозу собственной безопасности, воздержаться от ответных мер.
В ходе своего азиатского турне Рекс Тиллерсон 18 марта прибудет в Пекин.
6 марта Северная Корея провела очередные ракетные испытания - по заявлению Пхеньяна, армия отрабатывала ядерные удары по американским базам в Японии. Четыре баллистические ракеты улетели в сторону Японского моря, три из них упали в 300-500 километрах от японского полуострова Ога.
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