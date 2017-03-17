Евросоюз пригрозил оштрафовать Facebook, Google и Twitter
17 марта 2017 - 18:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Структуры по защите прав потребителей Евросоюза пригрозили оштрафовать Facebook, Google и Twitter, если те не изменят пользовательские соглашения.
В декабре 2016 года власти ЕС направили компаниям письма с уведомлением о том, что некоторые условия этих соглашений нарушали правила Евросоюза по защите прав потребителей. В частности, надзорные органы недовольны тем, что пользователи в случае споров должны обращаться в суды Калифорнии, а не по месту своего жительства. Среди других претензий властей ЕС — отсутствие четкой идентификации рекламного контента, пишет «Дождь» со ссылкой на Reuters.
Компании должны выполнить требования ЕС в течение месяца. В противном случае им грозит штраф, размер которого пока не уточнаяется.
В апреле 2016 года Еврокомиссия заявила о нарушении Google антимонопольного законодательства из-за того, что в лицензионном соглашении на использование PLay Store содержалось требование использовать браузер Google Chrome и сервис Google Search. Сообщалось, что штраф для компании может составить 7,4 миллиарда долларов. В Google обвинения отвергли, отметив, что «система Android позволяет учитывать баланс интересов пользователей, разработчиков, производителей и операторов мобильных сетей».
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