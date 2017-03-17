В России могут запретить деятельность «Свидетелей Иеговы»

PanARMENIAN.Net - Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованием признать экстремистской организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и запретить ее деятельность в стране.

«Минюстом России в период с 8 по 27 февраля 2017 года проведена внеплановая документарная проверка соответствия деятельности религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» заявленным в ее уставе целям и задачам», - говорится в сообщении министерства, пишет BBC.

Минюст пришел к выводу, что «Свидетели Иеговы» помимо прочего нарушают нормы закона «О противодействии экстремистской деятельности». В связи с этим было подано исковое заявление в Верховный суд о запрете организации.

В сообщении «Свидетелей Иеговы» говорится, что организация пока не получала никаких уведомлений. При этом подчеркивается, что в случае запрета это решение затронет около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций «Свидетелей Иеговы» в России, а также общин, объединяющих более 175 тыс последователей этого вероучения.

Ранее в России состоялось несколько судебных процессов против общин «Свидетелей Иеговы», которая была зарегистрирована в стране в 1991 году. Как правило, их обвиняют в экстремистской деятельности. В частности, в декабре 2014 года Верховный суд России признал экстремистским сайт организации, а также три размещенные на нем книги «Чему на самом деле учит библия?», «Приближайся к Иегове» и «Приходи и следуй за мной».

В 2004 году суд в Москве вынес решение о запрете и роспуске общины «Свидетелей Иеговы». Руководство общины было признано виновным в вербовке детей, побуждении верующих к разрыву с семьями и побуждении к самоубийству. В 2010 году Европейский суд по правам человека признал этот запрет незаконным и обязал российские власти выплатить общине денежную компенсацию.