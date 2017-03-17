// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В России могут запретить деятельность «Свидетелей Иеговы»

В России могут запретить деятельность «Свидетелей Иеговы»
17 марта 2017 - 17:05 AMT

PanARMENIAN.Net - Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованием признать экстремистской организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и запретить ее деятельность в стране.

«Минюстом России в период с 8 по 27 февраля 2017 года проведена внеплановая документарная проверка соответствия деятельности религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» заявленным в ее уставе целям и задачам», - говорится в сообщении министерства, пишет BBC.

Минюст пришел к выводу, что «Свидетели Иеговы» помимо прочего нарушают нормы закона «О противодействии экстремистской деятельности». В связи с этим было подано исковое заявление в Верховный суд о запрете организации.

В сообщении «Свидетелей Иеговы» говорится, что организация пока не получала никаких уведомлений. При этом подчеркивается, что в случае запрета это решение затронет около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций «Свидетелей Иеговы» в России, а также общин, объединяющих более 175 тыс последователей этого вероучения.

Ранее в России состоялось несколько судебных процессов против общин «Свидетелей Иеговы», которая была зарегистрирована в стране в 1991 году. Как правило, их обвиняют в экстремистской деятельности. В частности, в декабре 2014 года Верховный суд России признал экстремистским сайт организации, а также три размещенные на нем книги «Чему на самом деле учит библия?», «Приближайся к Иегове» и «Приходи и следуй за мной».

В 2004 году суд в Москве вынес решение о запрете и роспуске общины «Свидетелей Иеговы». Руководство общины было признано виновным в вербовке детей, побуждении верующих к разрыву с семьями и побуждении к самоубийству. В 2010 году Европейский суд по правам человека признал этот запрет незаконным и обязал российские власти выплатить общине денежную компенсацию.

Ссылки по теме:
BBC: Минюст России просит запретить "Свидетелей Иеговы" за экстремизм
 Самое значимое
Протурецкие хакеры разместили свастику и видео с Эрдоганом в Twitter-аккаунтах ряда организацийПротурецкие хакеры разместили свастику и видео с Эрдоганом в Twitter-аккаунтах ряда организаций
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Amnesty: В правительственной тюрьме в Сирии казнили более 13 тысяч человекAmnesty: В правительственной тюрьме в Сирии казнили более 13 тысяч человек
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
СМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине в размере $221 млнСМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине в размере $221 млн
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Армянка Глэдис Береджиклян может стать премьером штата Новый Южный Уэльс в АвстралииАрмянка Глэдис Береджиклян может стать премьером штата Новый Южный Уэльс в Австралии
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
Partner news
 Статьи
Почему Турция снова ругается с Европой

Новый виток ухудшения турецко-европейских отношений

 Самое читаемое в разделе
Эрдоган назвал Нидерланды пережитком нацизма и пригрозил ответными мерами
В результате двух взрывов в Дамаске 30 человек погибли, 120 получили ранения
Курды передали часть приграничных поселений на сирийско-турецкой границе силам Асада
Совет Европы обеспокоен судьбой блогера Лапшина в Азербайджане
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Сторонники «Хлеба приносящего» требуют похоронить его в воинском пантеоне Собравшиеся под предводительством Шагэна Арутюняна высказали свои требования к власти: 1. Артур Саркисян должен быть похоронен в в ереванском пантеоне героев карабахской войны Ераблуре. 2. Все виновные в смерти Артура Саркисяна должны понести наказание. 3. Отставка президента Армении Сержа Саргсяна.
Apple откроет 2 исследовательских центра в Китае Ожидается, что все четыре центра начнут работу уже в нынешнем году. В общей сложности Apple собирается инвестировать в исследовательскую деятельность в Китае 3,5 млрд юаней ($508 млн)
«Манчестер Юнайтед» сыграет с бельгийским «Андерлехтом» в 1/4 Лиги Европы На этой стадии английский «Манчестер Юнайтед» сыграет с бельгийским «Андерлехтом», испанская «Сельта» — с бельгийским «Генком», голландский «Аякс» — с немецким «Шальке», а французский «Лион» — с турецким «Бешикташем»
Армия Сирии отбила атаки боевиков ИГ на Дейр-эз-Зор В ходе отражения атак они разгромили танк, 8 единиц техники, оснащенной пулеметами, и 2 заминированных автомобиля