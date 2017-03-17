Видеоролик Паралимпиады в Рио признан лучшей рекламой года по версии Art Directors Club of Europe (видео)
17 марта 2017 - 17:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Рекламный видеоролик We’re The Superhumans, выпущенный британским телеканалом Channel 4 в преддверии Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, стал лучшей рекламой 2016 года по версии жюри конкурса, организованного Art Directors Club of Europe (ADCE).
Это сообщество, в которое входят представители креативной индустрии из разных стран.
В ролике, который в свое время получил вирусную популярность и собрал более 7 миллионов просмотров, снялись 140 человек с ограниченными возможностями: в их числе оказались не только спортсмены, но и музыканты, танцоры и певцы, пишет Birdinflight.
В решении ADCE говорится, что видео несет в себе огромный положительный заряд и значительно повлияло на отношение общества к людям с ограниченными возможностями.
Летние Олимпийские игры 2016 года прошли с 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро.
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