Видеоролик Паралимпиады в Рио признан лучшей рекламой года по версии Art Directors Club of Europe

PanARMENIAN.Net - Рекламный видеоролик We’re The Superhumans, выпущенный британским телеканалом Channel 4 в преддверии Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, стал лучшей рекламой 2016 года по версии жюри конкурса, организованного Art Directors Club of Europe (ADCE).

Это сообщество, в которое входят представители креативной индустрии из разных стран.

В ролике, который в свое время получил вирусную популярность и собрал более 7 миллионов просмотров, снялись 140 человек с ограниченными возможностями: в их числе оказались не только спортсмены, но и музыканты, танцоры и певцы, пишет Birdinflight.

В решении ADCE говорится, что видео несет в себе огромный положительный заряд и значительно повлияло на отношение общества к людям с ограниченными возможностями.

Летние Олимпийские игры 2016 года прошли с 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро.