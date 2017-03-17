В Гюмри открылся филиал Америабанка «Кумайри»: Стартовала акция «Мой Гюмри»

PanARMENIAN.Net - 17 марта во втором по величине городе Армении - Гюмри состоялась торжественная церемония открытия филиала Америабанка «Кумайри», в которой приняли участие мэр Гюмри Самвел Баласанян, председатель Директората – генеральный директор Америабанка Артак Анесян, член Директората, директор розничного банкинга Арман Барсегян, прочие должностные лица и представители деловых кругов.

Параллельно открытию филиала «Кумайри» стартовала акция «Мой Гюмри», в рамках которой клиенты филиала получат специальные предложения по картам, кредитам и онлайн-услугам. В частности, были выпущены платежные карты АrCa под символическим названием «Мой Гюмри», которые будут предоставлены клиентам филиала «Кумайри» без взимания платы за обслуживание и комиссии за снятие наличных средств в течение 2 лет. Помимо этого, клиенты филиала могут получить дебетовые или кредитные карты Visa Classic, Visa Gold, MasterCard Standard, MasterCard Gold, а корпоративные клиенты – карты Visa Business, MasterCard Business без платы за обслуживание в течение первого года.

Клиентам филиала «Кумайри» будут предложены специальные условия кредитования, в частности процентные ставки по кредитам на 0.5% ниже действующих процентных ставок Америабанка, а ставки, сниженные в рамках акции рефинансирования, будут понижены на дополнительные 0.25%. С целью развития культуры дистанционного обслуживания и повышения удобства использования банковских услуг клиентам филиала «Кумайри» будут бесплатно предоставлены услуги Интернет-банк, мобильный банкинг и телефонный банкинг. Юридические лица могут получить системы Интернет-банк и мобильный банкинг без платы за обслуживание за первый год.

С этой же целью на территории нового филиала, а также в начале улицы Рыжкова (по адресу ул. Рыжкова 1/2) были размещены круглосуточно работающие терминалы самообслуживания Express Banking, с помощью которых клиенты банка могут не только внести наличные средства на карту или получить наличные, но и осуществить ряд других банковских операций. Указанные предложения будут действовать до 30 июня 2017г. включительно.

Филиал «Кумайри» с просторным залом обслуживания и квалифицированным персоналом расположен по адресу г. Гюмри, ул. Абовяна 248/7.

ЗАО «Америабанк» является универсальным банком, которое предоставляет инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Это первый инвестиционный банк в Армении, который начиная с 2007 года, предоставляет широкий спектр инновационных банковских услуг.