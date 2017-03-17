Армия Сирии отбила атаки боевиков ИГ на Дейр-эз-Зор
17 марта 2017 - 17:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Армейские подразделения Сирии, защищающие аэродром Дейр-эз-Зора, при содействии ВВС САР пресекли ряд попыток боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) проникнуть на охраняемую ими территорию.
В ходе отражения атак они разгромили танк, 8 единиц техники, оснащенной пулеметами, и 2 заминированных автомобиля, пишет агентство SANA.
По данным источника, также был дан отпор группировкам ИГ, пытавшимся прорваться на место базирования 137-го пехотного полка. Уничтожено 10 террористов и подбит бронетранспортер.
В кварталах Аль-Матар Аль-Кадим, Аль-Хамидия и в районе Центрального парка Дейр-эз-Зора сирийская армия нанесла артиллерийские удары по скоплениям и позициям террористов, уничтожив их укрепления и машину с пулеметом.
Дейр-эз-Зор с 2014 года фактически находится на осадном положении. Подразделения вооруженных сил вынуждены действовать, находясь в фактическом окружении. Снабжение армии и мирного населения осуществляется исключительно по воздуху. К настоящему времени все наземные дороги и пути, ведущие к городу, блокированы экстремистами.
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