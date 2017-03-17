«Манчестер Юнайтед» сыграет с бельгийским «Андерлехтом» в 1/4 Лиги Европы
17 марта 2017 - 17:53 AMT
PanARMENIAN.Net - В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы.
На этой стадии английский «Манчестер Юнайтед» сыграет с бельгийским «Андерлехтом», испанская «Сельта» — с бельгийским «Генком», голландский «Аякс» — с немецким «Шальке», а французский «Лион» — с турецким «Бешикташем», пишет Lenta.ru.
Первые матчи пройдут 13 апреля, ответные — 20 апреля. Финал пройдет в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена» 24 мая.
В 1/8 финала «Манчестер Юнайтед» обошел российский «Ростов» — 2:1 по сумме двух матчей. Краснодар со счетом 1:4 уступил «Сельте». Победителем Лиги Европы прошлого сезона является испанская «Севилья», в финале обыгравшая «Ливерпуль» со счетом 3:1.
Ранее определились все четвертьфинальные пары Лиги чемпионов.
Самое значимое
Армянский спортсмен набрал 54.63 очка в короткой программе и 47.11 очка в произвольной программе, показав оба раза третий результат
В словенском Мариборе проходит чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия.
Впервые на чемпионате мира у Армении есть спортсмен в числе 30 лучших. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саргсян, обобщая итоги выступления армянских спортсменов.
4 марта на ковер вышли 4 армянских борца греко-римского стиля, из которых еще трое поднялись на пьедестал почета
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Сторонники «Хлеба приносящего» требуют похоронить его в воинском пантеоне Собравшиеся под предводительством Шагэна Арутюняна высказали свои требования к власти: 1. Артур Саркисян должен быть похоронен в в ереванском пантеоне героев карабахской войны Ераблуре. 2. Все виновные в смерти Артура Саркисяна должны понести наказание. 3. Отставка президента Армении Сержа Саргсяна.
Apple откроет 2 исследовательских центра в Китае Ожидается, что все четыре центра начнут работу уже в нынешнем году. В общей сложности Apple собирается инвестировать в исследовательскую деятельность в Китае 3,5 млрд юаней ($508 млн)
Певица Кэти Перри отсудила бывший католический монастырь у обвинивших ее в колдовстве монахинь Американская исполнительница на протяжении двух лет судилась за право владения бывшим монастырем, расположенном на участке площадью 32 тысячи квадратных метров
Союзник США сбил 200-долларовый дрон ракетой Patriot стоимостью $3.4 миллиона Перкинс выступил с речью об эффективности нынешних военных методов. По его словам, сбитый ракетой беспилотник можно купить на Amazon за 200 долларов