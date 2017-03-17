«Манчестер Юнайтед» сыграет с бельгийским «Андерлехтом» в 1/4 Лиги Европы

PanARMENIAN.Net - В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы.

На этой стадии английский «Манчестер Юнайтед» сыграет с бельгийским «Андерлехтом», испанская «Сельта» — с бельгийским «Генком», голландский «Аякс» — с немецким «Шальке», а французский «Лион» — с турецким «Бешикташем», пишет Lenta.ru.

Первые матчи пройдут 13 апреля, ответные — 20 апреля. Финал пройдет в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена» 24 мая.

В 1/8 финала «Манчестер Юнайтед» обошел российский «Ростов» — 2:1 по сумме двух матчей. Краснодар со счетом 1:4 уступил «Сельте». Победителем Лиги Европы прошлого сезона является испанская «Севилья», в финале обыгравшая «Ливерпуль» со счетом 3:1.

Ранее определились все четвертьфинальные пары Лиги чемпионов.