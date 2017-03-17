Украинское гражданство можно будет приобрести за $100.000
17 марта 2017 - 18:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Украины установило новые квоты на иммигрантов в 2017 году. Гражданство страны можно получить, инвестировав в ее экономику не менее $100 тысяч, говорится в распоряжении кабинета министров.
Как отмечается в документе от 1 марта, в 2017 году на Украину по квотам могут иммигрировать 3963 человека. Среди них — 2.2 тысячи родителей украинских граждан, их супругов или несовершеннолетних детей, а также более 1.1 тысячи ближайших родственников. Еще 558 человек имеют право восстановить гражданство, пишет Lenta.ru.
В то же время ограничения не устанавливаются для «деятелей науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины», и лиц, которые осуществили инвестиции в экономику на сумму не менее $100 тысяч.
Квоты не предусмотрены и для «высококвалифицированных специалистов и работников, острая потребность в которых является ощутимой для экономики» страны, а также лиц, непрерывно проживавших на территории Украины три года со дня получения ими статуса пострадавших от торговли людьми.
В 2016 году суммарная квота была 4586 человек. В законе «О гражданстве Украины» его получение путем инвестиций не предусмотрено.
13 марта президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, по которому предполагается лишать украинских паспортов тех, у кого двойное гражданство.
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