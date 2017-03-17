Союзник США сбил 200-долларовый дрон ракетой Patriot стоимостью $3.4 миллиона

PanARMENIAN.Net - Военный союзник США использовал ракету Patriot стоимостью $3.4 миллиона для устранения одного пользовательского дрона. Об этом сообщил генерал Дэвид Перкинс, командир учебного командования армии США (TRADOC) на местном симпозиуме.

Перкинс выступил с речью об эффективности нынешних военных методов. По его словам, сбитый ракетой беспилотник можно купить на Amazon за $200. Ситуация показала, что экономика современной армии далека от эффективности, а устранение небольших угроз обходится военным непомерно дорого, уверен генерал, пишет TJ со ссылкой на BBC.

Перкинс не уточнил, какой именно союзник США и при каких обстоятельствах сбил дрон ракетой.

Комплексы Patriot используются в 12 странах, в том числе США, Германии, Голландии, Израиле, Саудовской Аравии и Японии.

Ракеты Patriot развивают скорость, которая превышает скорость звука в пять раз. В свою очередь, пользовательские дроны могут достичь скорости 80 километров в час.