Певица Кэти Перри отсудила бывший католический монастырь у обвинивших ее в колдовстве монахинь
17 марта 2017 - 18:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Высший суд Лос-Анджелеса принял сторону известной певицы Кэти Перри в деле о покупке бывшего монастыря Римской католической церкви, который она собирается превратить в свой дом.
Американская исполнительница на протяжении двух лет судилась за право владения бывшим монастырем, расположенном на участке площадью 32 тысячи квадратных метров. Перри пыталась приобрести недвижимость у лос-анджелесской епархии за 14.5 миллиона долларов. Однако пять монахинь, проживавших на территории монастыря, заявили, что певица — неподходящий владелец для бывшей религиозной общины. Они попытались продать участок бизнес-леди Дане Холлистер, которая собиралась превратить монастырь в отель, пишет Lenta.ru со ссылкой на NME.
Суд постановил, что монахини не обладали полномочиями для продажи недвижимости Холлистер.
Издание отмечает, что теперь Перри осталось получить одобрение Ватикана, чтобы монастырь, расположенный в калифорнийском городе Лос-Фелисе, перешел в ее собственность.
8 марта монахини в комментарии изданию Daily Mail обвинили Перри в колдовстве. 78-летняя сестра Рита Калланан заявила, что певица посещала город Салем для занятия магией.
В 2014 году певица посещала The Salem Witch Walk — стилизованную под шабаш вечеринку, которая проходит в Салем. Город известен во всем мире из-за расправ над ведьмами, которые местные жители устраивали в городе в 1692-1693 годах.
Кэти Перри — американская певица и актриса. Ее дискография насчитывает четыре студийных альбома. Последний из них, Prism, вышел в 2013 году. Релиз новой пластинки намечен на 2017 год.
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