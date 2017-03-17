Apple откроет 2 исследовательских центра в Китае
17 марта 2017 - 19:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Корпорация Apple объявила о том, что она планирует открыть два новых исследовательских центра в Китае. Центры будут созданы в Шанхае и Сучжоу.
Ранее компания уже сообщала о намерении открыть исследовательские центры в Пекине и Шэньчжэне. Ожидается, что все четыре центра начнут работу уже в нынешнем году. В общей сложности Apple собирается инвестировать в исследовательскую деятельность в Китае 3.5 млрд юаней ($508 млн), пишет «Ъ».
Китай является одним из важнейших рынков для Apple. При этом здесь компании приходится конкурировать с многочисленными местными производителями. В 2016 году выручка компании в Китае сократилась на 12%. По данным исследовательской компании Kantar WorldPanel, в период с ноября по январь доля iPhone в Китае упала на 8.4 процентного пункта в сравнении с тем же периодом прошлого года — с 25% до 16.6%.
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