Глава МИД РА: Армения ощущает нравственную необходимость бороться против геноцидов
18 марта 2017 - 11:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Как народ, переживший ужас Геноцида, мы ощущаем нравственную необходимость информировать о геноциде, важности предотвращения преступлений против человечности, предпринимать шаги в этом направлении. Об этом заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян, выступая в нью-йоркском центре Линкольна перед концертом, посвященном 25-летию вступления Армении в ООН.
«Армения вносит также свой вклад в международный мир, участвуя миротворческих миссиях – в Афганистане, Ираке, Косово, Ливане, Мали»,- заявил он.
По словам Налбандяна, четверть века назад Армения стала членом семьи независимых государств, стала реальностью мечта многих поколений армян.
«Армения присоединилась к семье государств в период, полный вызовов, но это никоим образом не уменьшило нашу решимость и готовность строить общество, приверженное целям и принципам ООН. Мы руководствуемся уставом ООН, который призывает сохранять мир и безопасность, развивать добрососедские отношения, основанные на принципах равенства народов и права народов на самоопределение.
Неукоснительное выполнение этих обязательств является обязанностью всех государств, принятых ими во время вступления в организацию. Армения привержена выполнению этих обязательств, включая усилия по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - подчеркнул Налбандян.
Армения вступила в ООН 2 марта 1992 года, а в декабре того же года в Ереване открылся офис ООН. С тех пор Армения подписала и ратифицировала ряд международных соглашений.
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Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
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