ВС Азербайджана произвели более 250 выстрелов в направлении армянских позиций НКР

PanARMENIAN.Net - В ночь с 17 на 18 марта Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня 38 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)).

В указанный период противник произвел в направлении армянских позиций свыше 250 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР владеют оперативно-тактической обстановкой, продолжая уверенно нести боевое дежурство.

В ночь с 16 на 17 марта Азербайджан на линии соприкосновения карабахско- азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня свыше 35 раз. В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций около 450 выстрелов.