В Армении есть труднопроходимые автодороги

PanARMENIAN.Net - 18 марта по состоянию на 09:30 (по ереванскому времени) на автодорогах Ахуряна, Ашоцка и Апарана идет снег. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

На дорогах Берд-Чамбарак и Апаран-Арагац наблюдается метель. На перевале Варденяц местами образовался гололед.

На указанных автодорогах в Армении ведутся работы по очистке и обработке дорожного покрытия с помощью соли и песка.

Все автотрассы межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для движения.