В Армении есть труднопроходимые автодороги
18 марта 2017 - 10:27 AMT
PanARMENIAN.Net - 18 марта по состоянию на 09:30 (по ереванскому времени) на автодорогах Ахуряна, Ашоцка и Апарана идет снег. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.
На дорогах Берд-Чамбарак и Апаран-Арагац наблюдается метель. На перевале Варденяц местами образовался гололед.
На указанных автодорогах в Армении ведутся работы по очистке и обработке дорожного покрытия с помощью соли и песка.
Все автотрассы межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для движения.
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